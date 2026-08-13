Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren SUBÜ-TETRA Takımı, kendi imkanlarıyla geliştirdiği elektrikli yarış otomobiliyle uluslararası platformda mücadele edecek. Farklı fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin ortak çalışmasıyla tasarlanıp üretilen araç, 25-29 Ağustos tarihlerinde Polonya'nın Grjec kentindeki Autodrom Somczyn pistinde gerçekleştirilecek Formula Student Poland yarışlarında piste çıkacak.

Ekip, organizasyon öncesinde 24 Ağustos'ta kamp alanına giriş yaparak teknik kayıt ve idari işlemlerini tamamlayacak. Dünyanın farklı ülkelerinden üniversite ekiplerini buluşturan Formula Student Poland kapsamında öğrenciler yalnızca pistteki performanslarıyla değerlendirilmeyecek.

Ekipler; mühendislik tasarımı, maliyet ve üretim analizi ile iş planı sunumu gibi farklı başlıklarda da jüri karşısına çıkacak. 2015 yılından bu yana elektrikli, hidrojenli ve otonom araç projeleri üzerinde çalışmalar gerçekleştiren SUBÜ-TETRA Takımı, aracın geliştirme sürecinde öğrencilerin farklı alanlardaki bilgi ve deneyimlerinden yararlanıyor.

Mekanik ve elektronik donanımlardan batarya yönetim sistemine, güç elektroniğinden yazılım altyapısına kadar aracın pek çok unsuru tamamen öğrencilerin çalışmalarıyla geliştiriliyor. SUBÜ-TETRA Takımı, Polonya’daki organizasyonda kazanacağı deneyimle elektrikli araç teknolojileri alanındaki çalışmalarını daha ileri taşımayı ve SUBÜ ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

"Öğrencilerimizin işi yaparak öğrenmesini önemsiyoruz"

Formula Student yarışlarının dünyanın farklı noktalarındaki mühendislik öğrencilerini buluşturan prestijli organizasyonlardan biri olduğunu belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, uygulama ağırlıklı eğitim anlayışını benimsediklerini söyledi. Öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözerek deneyim kazandığını ifade eden Sarıbıyık, "Öğrencinin işi yaparak öğrenmesi, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında ise akademisyenlerin desteğiyle bu sorunu çözmesi demek. Bu vesileyle öğrencilerimiz hem sorun çözmeyi hem de takım ruhuyla çalışmayı birlikte öğreniyorlar. Öğrencilerimizin ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmelerini ve tabii ki derece elde etmelerini gönülden arzu ediyoruz. Ancak şu anda birinci önceliğimiz, aracımızı Polonya'da piste çıkararak yarışabilmek" dedi.

"8 ülkenin yer aldığı yarışta ülkemizi temsil edeceğiz"

Geliştirdikleri elektrikli yarış aracını Polonya’da piste çıkaracaklarını belirten SUBÜ-TETRA Takım Lideri Samet Günalan, aracın tamamen üniversite imkanlarıyla geliştirildiğini ifade etti. Organizasyonda 8 farklı ülkeden ekiplerin yarışacağını aktaran Günalan, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde geliştirdiğimiz aracımızı bu yıl Polonya'da yarıştıracağız. Katılacağımız bu yarışmada toplam 8 ülkeden ekip yer alacak. Biz de ekibimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için orada bulunacağız. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak ve üniversitemizi gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Aracımızın yüzde 100 yerli ve milli olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim"

Aracın tasarım, üretim ve analiz süreçlerinin tamamen öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen SUBÜ-TETRA Takımı öğrencisi Burhan Koçyiğit, ekip arkadaşlarının yoğun emek verdiğini vurguladı. Koçyiğit, "Bu sene arkadaşlarımızın da çok büyük emeğiyle birlikte aracımızı tasarımından üretimine ve analizlerine kadar her şeyiyle kendimiz yaptık. Aracımızın yüzde 100 yerli ve milli olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu konuda çok fazla çalıştık. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürdük. Kural kitapçığını en ince detaylarına kadar inceleyerek kontrollerimizi ve testlerimizi gerçekleştirdik. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. İnşallah herhangi bir sorun yaşamayız" şeklinde konuştu.