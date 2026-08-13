Kaza, Yeniceköy Mahallesi Mahmut Kuşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde bulunan iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.