Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen ve halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen Perseid meteor yağmuru, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nın mistik atmosferinde unutulmaz görüntülere sahne oldu. Antik çağlarda “Katakekaumene” (Yanık Ülke) olarak adlandırılan bölgenin simsiyah volkanik kayalıkları, geceyi aydınlatan ateş toplarıyla birleşerek adeta bilim kurgu filmlerini aratmayan manzaralar oluşturdu.

Bölgenin zorlu coğrafi yapısı ve şehir ışıklarından tamamen izole olması, Kula’yı astrofotoğrafi ve gökyüzü gözlemi açısından Türkiye’deki en ideal noktalardan biri haline getiriyor. Saatte ortalama 60 ila 100 civarında meteorun atmosfere girerek yanmasıyla oluşan parlak ışık izleri, volkanik konilerin ve sarp kayalıkların silüetiyle birleşerek gökyüzü tutkunlarına eşsiz bir gece yaşattı.

Uzun pozlamayla kaydedilen eşsiz görüntüler

Gece yarısından sonra zirveye ulaşan meteor yağmuru sırasında gökyüzünü yararak geçen ışık huzmeleri, İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıdı. İHA Muhabiri Aykut Yeniçağ tarafından özel astronomik takip ve uzun pozlama teknikleri kullanılarak saatler süren titiz bir çalışmayla kaydedilen karelerde, meteorların bıraktığı keskin izler ve gece gökyüzünün derinliği tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden bu doğa olayı, hem tarihi hem de astronomik dokuyu bir araya getirerek Kula Jeoparkı’nın turizm ve fotoğrafçılık potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.