Edinilen bilgilere göre, Amasya’nın Suluova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Zile İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru A.K. (48), yaklaşık 3 gün önce yüksek ateş şikâyetiyle Zile Devlet Hastanesine başvurdu. Burada gerçekleştirilen ilk müdahale ve tetkiklerin ardından A.K., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilen A.K.’nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.