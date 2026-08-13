Edinilen bilgilere göre Esmanur Albay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi tarafından sosyal medya üzerinden kayıp çağrısı yapıldı ve genç kızın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar ve vatandaşların duyarlılığı sonucunda Esmanur Albay’ın bulunduğu öğrenildi. Albay’ın bulunmasıyla birlikte ailesinin yaşadığı endişe yerini büyük bir sevince bıraktı.

Ailesinden teşekkür

Kızlarının bulunmasının ardından rahat bir nefes alan aile, arama sürecinde destek olan, kayıp ilanını paylaşarak duyarlılık gösteren ve çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Esmanur Albay’ın sağlık durumuyla ilgili ise herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.