Bilecik AK Parti İl Başkanlığı’ndan Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, Kent Konseyi Başkanı seçilen Hakkı Aynur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Yıldırım, Hakkı Aynur’u tebrik ederek, “Tekrardan başkan seçilen Hakkı Aynur’u kutluyorum. Güven tazeledi. Makamında ziyaret ettik. Şehrimiz için önemli kararlara adım attığımız Kent Konseyi hepimiz için güzel buluşmalara vesile olsun” dedi.