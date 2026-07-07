

Olay, 29 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Kestel ilçesine bağlı kırsal Ümitalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Atan (65), meyve bahçesindeki ağaçları budamak için ahırın çatısına çıktı. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Atan, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Atan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan talihsiz adam, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 8 gündür yaşam mücadelesi veren Hüseyin Atan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ