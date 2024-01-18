Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olacak 17'si büyükşehir ve 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıklıyor.

İŞTE AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

ADANA - Fatih Mehmet Kocaispir

ADIYAMAN - Ziya Polat

AFYONKARAHİSAR - Hüseyin Ceylan Uluçay

AĞRI - Mehmet Salih Aydın

AKSARAY - Evren Dinçer

AMASYA - Mehmet Uyanık

ANTALYA - Hakan Tütüncü

ARDAHAN - Yunus Baydar

BAYBURT: Mete Memiş

BİLECİK: Mustafa Yaman

BOLU: Muhammed Emin Demirkol

BURDUR: Mehmet Şimşek

ÇORUM: Halil İbrahim Aşgin

DİYARBAKIR: Mehmet Halis Bilden

GAZİANTEP : Fatma Şahin

GÜMÜŞHANE: Ercan Çimen

HAKKARİ: İsmet Ölmez

HATAY: Mehmet Ontürk

IĞDIR: Ülkü Öcal

KAHRAMANMARAŞ: Fırat Görgel

KARABÜK: Özkan Çetinkaya

KARAMAN: Mevlüt Akgün

KAYSERİ: Memduh Büyükkılıç

KIRIKKALE: Mehmet Saygılı

KIRŞEHİR: Osman Arslan

KİLİS: Reşit Polat

KONYA: Uğur İbrahim Altay

KÜTAHYA: Kamil Saraçoğlu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanma yanında, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Önümüzdeki Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını yapacağız. Türkiye'nin tehditlerle hizaya getirilemeyeceğini öğrenecekler. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacağız, hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklime geçit vermeyeceğiz.