Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olacak 17'si büyükşehir ve 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıklıyor.
İŞTE AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
ADANA - Fatih Mehmet Kocaispir
ADIYAMAN - Ziya Polat
AFYONKARAHİSAR - Hüseyin Ceylan Uluçay
AĞRI - Mehmet Salih Aydın
AKSARAY - Evren Dinçer
AMASYA - Mehmet Uyanık
ANTALYA - Hakan Tütüncü
ARDAHAN - Yunus Baydar
BAYBURT: Mete Memiş
BİLECİK: Mustafa Yaman
BOLU: Muhammed Emin Demirkol
BURDUR: Mehmet Şimşek
ÇORUM: Halil İbrahim Aşgin
DİYARBAKIR: Mehmet Halis Bilden
GAZİANTEP : Fatma Şahin
GÜMÜŞHANE: Ercan Çimen
HAKKARİ: İsmet Ölmez
HATAY: Mehmet Ontürk
IĞDIR: Ülkü Öcal
KAHRAMANMARAŞ: Fırat Görgel
KARABÜK: Özkan Çetinkaya
KARAMAN: Mevlüt Akgün
KAYSERİ: Memduh Büyükkılıç
KIRIKKALE: Mehmet Saygılı
KIRŞEHİR: Osman Arslan
KİLİS: Reşit Polat
KONYA: Uğur İbrahim Altay
KÜTAHYA: Kamil Saraçoğlu
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanma yanında, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Önümüzdeki Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını yapacağız. Türkiye'nin tehditlerle hizaya getirilemeyeceğini öğrenecekler. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacağız, hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklime geçit vermeyeceğiz.