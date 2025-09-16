Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eylül ayı Yönetim Kurulu Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy başkanlığında ve TEI firması ev sahipliğinde Eskişehir’de düzenlendi.

Toplantıya, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katıldı.

Toplantıda ilk olarak TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit TEI’nin faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirerek, BEBKA Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirdi. Ardından 2025 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu görüşülerek, yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen sonuçlar kurul üyeleriyle paylaşıldı. Ardından, bölgenin kalkınmasına katkı sunacak 2025 yılı başarılı fizibilite teklifleri onaya arz edildi. Toplantıda ayrıca 2026 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi görüşülerek Ajansın gelecek yıl hayata geçirmeyi planladığı öncelikli program ve faaliyetler masaya yatırıldı.

Toplantıda BEBKA uzmanları tarafından hazırlanan TR41 Bölgesi Raylı Sistemler Sektörü Raporu ile bölgenin güçlü olduğu raylı sistemler alanındaki mevcut durum ve rekabet avantajları hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Toplantı afet yönetimi çalışmaları hakkında bilgi arz edilmesi ile sona erdi.