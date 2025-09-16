Geçtiğimiz sezon mütevazı bütçeyle önemli başarılara imza atan kırmızı-beyazlı ekip, bu yıl da hedefini yüksek tutuyor. Başkan Coşkun Karduz yönetiminde yoluna devam eden Kurtuluşspor, teknik direktör Murat Ulu ve ekibiyle anlaşarak istikrarı korudu. Başarılı geçen kadronun büyük bölümünü elinde tutan kulüp, ayrıca önemli isimleri de transfer ederek gücüne güç kattı.

Başkan Coşkun Karduz, Kurtuluşspor’un büyük bir camia olduğunun altını çizerek, “Her sezon zirve mücadelesi veriyoruz. Bu yılki öncelikli hedefimiz play-off’lara kalmak. Yeni sezonun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.