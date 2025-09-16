Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut müjdesi verdi. "Konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim" diyen Erdoğan, "Şu anda TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız." dedi.

Erdoğan'dan Bakan Kurum'a Talimat

"Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?" diye sorulan Erdoğan, "Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

"Ak Parti Olarak 1.7 Milyon Konut Ürettik"

AK Parti'nin bu konuya önem verdiğini belirten Erdoğan, "Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki Ay Detayları Paylaşacağız"

Türkiye genelinde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Şu anda TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız." şeklinde konuştu.