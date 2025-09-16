Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, mühendislik bölümü öğrencilerinin staj süreçlerini daha verimli hale getirmek adına yeni bir projeye imza attı. Erasmus+ KA220 VET destekli proje kapsamında, öğrencilerin staj süresince kazandığı tüm beceriler, özel olarak tasarlanacak dijital platforma işlenecek. Bu platform aracılığıyla öğrencilerin gelişimleri hem akademisyenler hem de sektör paydaşları tarafından anlık olarak takip edilebilecek.

BTÜ’nün, "EngineerTrack: Geleceğin Mühendisleri için Oyunlaştırılmış Staj Takip ve Beceri Geliştirme Uygulaması" projesi, Erasmus+ KA220 VET kapsamında destek almaya hak kazandı. BTÜ’nün koordinatörlüğünü üstlendiği projede; Romanya, İtalya, Almanya, Sırbistan ve Yunanistan’dan uluslararası ortaklar bulunuyor. BTÜ’den proje ekibinde yürütücü olarak Mühendislik ve Doğa bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Kaboğlu, araştırmacı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Elif Atalı ve Erasmus Ofisi Öğretim Görevlisi Ali Kılıç, mezun öğrencilerden Dr. Şükran Güney Yılmaz bulunuyor.

Stajyer gelişimi anlık takip edilebilecek

Proje, mühendislik öğrencilerinin staj deneyimlerini oyunlaştırma temelli dijital bir platformla destekleyerek daha verimli, izlenebilir ve motive edici hale getirmeyi hedefliyor. 24 ay sürecek EngineerTrack projesiyle, mühendislik fakültesi öğrencilerinin staj süreçleri sadece geçici bir deneyim olmaktan çıkarılarak; akademisyenler, sektör yöneticileri ve öğrenciler arasında güçlü bir etkileşimle desteklenen sürdürülebilir bir öğrenme ve beceri geliştirme yolculuğuna dönüştürülmesi amaçlanıyor. Geliştirilecek dijital platform sayesinde stajyerlerin gelişimi hem akademik hem de sektörel paydaşlar tarafından anlık olarak takip edilebilecek.

Projenin açılışı Bursa’da

Projenin açılış toplantısının Bursa’da gerçekleşeceğini ifade eden Doç. Dr. Cihan Kaboğlu, sonraki hareketliliklerin İtalya ve Almanya’da düzenleneceğini söyledi. Doç. Dr. Kabaoğlu, "EngineerTrack projesiyle, mühendislik stajlarını daha verimli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir öğrenme deneyimine dönüştürerek, geleceğin mühendislerini TRACK altyapısıyla güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda tasarlanacak olan aplikasyon ile öğrencinin staj süresi boyunca edindiği temel beceriler, kullandığı programlar takip edilebilecek. Projenin kontrol edilebilir ve oyunlaştırma temelli becerilerin ölçülebilir olmasıyla mühendislik bölümü öğrencilerinin stajları daha verimli hale getirilmiş olacak" dedi.

Rektör Çağlar: Mühendislik eğitiminde kalite ve yeniliği buluşturuyoruz

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "EngineerTrack projesi, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu ile mühendislik eğitiminde kalite ve yeniliği buluşturan stratejik bir adımdır. Avrupa’nın farklı ülkelerinden ortaklarla yürütülecek bu projede BTÜ’nün koordinatör olarak yer alması ve Erasmus+ KA220 VET kapsamında Bursa’da destek alan tek üniversite olmamız, kurumsal kapasitemizin ve akademik birikimimizin bir göstergesidir. Proje, öğrencilerimizin mesleki becerilerini sahada geliştirirken aynı zamanda gelişimlerinin hem akademik hem de sektörel paydaşlarca izlenebilir olması, eğitim kalitemizi daha da ileriye taşıyacaktır. Projede görev alan tüm akademisyenlerimizi ve paydaşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.