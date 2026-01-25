Son dönemde artış gösteren ve kamuoyunun gündeminde geniş yer bulan suça sürüklenen çocuklar konusu, AK Parti’nin öncelikli başlıkları arasına girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından izlediği çalışmalar çerçevesinde, AK Parti bünyesinde hem cezai düzenlemelerin gözden geçirilmesi hem de rehabilitasyon süreçlerine yönelik hazırlıklar yürütülüyor.

Öte yandan, Meclis’te kurulan araştırma komisyonunun hazırlayacağı raporun, suça sürüklenen çocuklara ilişkin atılacak adımlar için kapsamlı bir yol haritası oluşturması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı’nın daha önce 11’inci Yargı Paketi’nde yer alan ancak sonrasında tekliften çıkarılan düzenlemeleri, suç işleyen çocuklara yönelik ceza artışlarını içeriyordu. Meclis gündemine yeniden taşınması planlanan taslağa göre, 15-18 yaş grubunda suça karışan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar için öngörülen ceza üst sınırının 27 yıla yükseltilmesi hedefleniyor.

BOŞANMALAR SÜREKLİ ARTIYOR

Ancak AK Parti’de, yalnızca ceza oranlarının yükseltilmesinin Türkiye’de giderek büyüyen çocukların suça sürüklenmesi sorununu tek başına çözmeye yetmeyeceği yönünde bir kanaat öne çıkıyor.

AK Parti kaynakları “Bu çocukların büyük bölümü parçalanmış ailelerin çocukları. Toplumsal büyük bir girdabın içindeyiz. Boşanmalar sürekli artıyor. Öyle ki, evlenme ve boşanma sayıları eşitlenmiş durumda. Boşanmalar sıradanlaştı. Boşanmaların artması aynı zamanda çocukların sahipsiz kalması demek. Büyük bir sorun alanı oluşuyor. Cezaları ne kadar artırırsanız artırın bir suçla ilgili rehabilitasyon ve ıslah süreci başarılı olmazsa, suçun önüne geçemiyorsunuz. 15 yaşındaki çocuğa ömür boyu hapis cezası verseniz ne olacak? Buna tüm toplum kafa yormalı, akademisyenler ve bilim dünyası bir araya gelerek çözüm odaklı çalışılmalı. Çünkü suça bulaşanların büyük bölümü aileleri sorunlu olanlar. Ya ebeveynler hapiste ya da boşanmış veya parçalanmış aileler. Cumhurbaşkanı bu konunun üzerinde önemle duruyor. Sadece ceza artırmakla sorun çözülmüyor” değerlendirmesini yaptı.

İHTİYACA ÖZEL MÜDAHALE

Yapılacak yeni düzenlemelerle, infaz sürecinde çocuğun bireysel özellikleri, suçun niteliği, aile yapısı, eğitim durumu ve psikososyal şartları dikkate alınarak ihtiyaca özel müdahale planları oluşturulacak. Çocuk hükümlülerin cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infaz edilmesi uygulamasından vazgeçilecek.

Cezalarının infazına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması ve ancak iyi hâlli olduğunun tespit edilmesi durumunda eğitim evlerine ayrılmaları sağlanacak. Böylelikle, çocukların ceza infaz sürecinde yalnızca denetim altında tutulması değil, aynı zamanda olumlu davranış değişikliklerinin teşvik edilmesi ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ile etkin ve caydırıcı bir infaz sürecine tabi tutulmaları amaçlanıyor.