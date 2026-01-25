GİB tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan lüks yaşam paylaşımlarının yanı sıra organizasyon ve etkinliklerde sergilenen yüksek meblağlı harcamaların da yakından takip edildiği belirtildi. Beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemelerin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, 2025 yılı içerisinde sosyal medya üzerinden ihbar edilen ya da Başkanlık tarafından tespit edilen toplam 5 bin 559 ihbara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda 573 milyon TL tutarında ceza uygulandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve gönüllü vergi uyumunu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımları izlemeyi sürdüreceğini bildirdi.