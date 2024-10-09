Gürkan, Mudanya ilçe başkanlığına Arif Bayrak, Gürsu ilçe başkanlığına Selçuk Karaduman ve Harmancık ilçe başkanlığına Hülya Gedik Çelikler’in atandığını belirtti.

Gürkan, görevlerini devreden ilçe başkanlarına teşekkür ederek, “Dava ve yol arkadaşlarımıza bugüne kadar göstermiş oldukları gayretlerinden dolayı gönülden teşekkür ediyor, yeni ilçe başkanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Bursa'mıza, Partimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Hep birlikte, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz!” diyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bu gelişme, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki değişiklikleri ve siyasi hedeflerini net bir şekilde ortaya koymuş oldu.