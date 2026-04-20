Program kapsamında girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağı belirtildi.

Kacır, yaptığı açıklamada, programın önceki dönemine ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre, 2024 yılında uygulamaya alınan destek programı kapsamında 3 bin 899 proje için toplam 5,6 milyar TL destek kararı verildi. Şu ana kadar ise 1.842 projeye 1,8 milyar TL tutarında destek sağlandı.

Yeni çağrı döneminde de yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmeye devam edileceğini vurgulayan Kacır, girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri için finansal ve yapısal destek mekanizmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

Girişimci Destek Programı 2026 yılı ikinci çağrısı için başvurular 20 Nisan – 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Programa ilişkin detaylı bilgilere KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek.