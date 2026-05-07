CHP kulisleri "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçecek?" sorusu siyaset gündemindeki yerini koruyor. Gazeteci Fatih Atik, Köksal'ın katılım töreniyle ilgili detayları paylaştı.

"KATILIM TÖRENİ OLACAK"

Atik, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Ak Parti’ye geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Ankara’da Burcu Köksal’la görüştü." dedi. Köksal'ın katılım töreninin 12 Mayıs Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında gerçekleştirileceği iddia edildi.

Diğer yandan gazeteci Sinan Burhan ise , "Salı günü AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısı var. Bu toplantıda Mesut Özarslan ve Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı yolunda önemli kulis bilgisi var. Sayın Cumhurbaşkanı çarşamba günü yurt dışında olacağı için toplantı salı günü gerçekleştirilecek. Salı günü bu iki isme rozet takılacağı gelen bilgiler arasında.” dedi.

BURCU KÖKSAL'DAN İLK AÇIKLAMA: "CHP BENİ ÇOK YORDU"

CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tv100'e konuştu. Köksal'ın açıklamalarını gazeteci Murat Kelkitlioğlu aktardı. Köksal, "Ben bu süreçte çok fazla konuşmak istemiyorum. Tüm Türkiye her şeyi öğrendi. İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim. Memleketime hizmet için milletvekilliğini bırakıp belediye başkanı oldum. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum. Ben hizmet etmek istedim. Memleketime hizmet etmektir benim çabam. Ama CHP beni çok yordu." dedi.