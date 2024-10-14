Yıldız Teknik Üniversitesi, sporda yapay zeka ve giyilebilir teknolojilerin kullanımını artırmayı hedefleyen önemli projelere imza atmaya hazırlanıyor. YTÜ akademisyenleri Doç. Dr. Elif Bahadır ve Dr. Kerem Altun tarafından yürütülecek voleybol ve okçuluk alanındaki iki ayrı proje, TÜBİTAK ARDEB 1001-Spor Araştırmaları Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Bahadır ile YTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kerem Altun, sporcu eğitimini ve sporda yapay zeka teknolojilerinin etkisini artırmayı amaçlayan projeleriyle TÜBİTAK ARDEB desteği kazandı. ARDEB 1001-Spor Araştırmaları Çağrısı kapsamında desteklenen projeler, sporcuların performanslarını iyileştirmeyi, yaralanma risklerini azaltmayı ve yapay zeka tabanlı çözümlerle spor bilimleri alanına yeni perspektifler kazandırmayı amaçlıyor.

Okçuluk antrenörlerinin mesleki becerilerine odaklanılıyor

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Bahadır tarafından yürütülecek olan “Okçuluk Antrenörleri İçin Yapay Zeka Destekli Dinamik Okçuluk Eğitimi Geliştirilmesi” isimli proje, yapay zeka destekli dinamik bir eğitim programı geliştirerek okçuluk antrenörlerinin mesleki becerilerini arttırmayı amaçlıyor. Proje, yapay zeka ve veri analitiği temelli bir eğitim programının geliştirilmesini ve uygulanmasını içeriyor. Antrenör eğitim programları ve teknolojik araçlar incelenerek okçuluk antrenörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda modüler ve dinamik bir eğitim programının tasarlanması planlanıyor. Proje kapsamında, yapay zeka ve ileri veri analitiği kullanarak antrenörlerin performans analizlerini ve eğitim metodolojilerini geliştirilmesiyle Türkiye’deki okçuluk antrenörlerinin dünya standartlarına ulaşması ve uluslararası arenada rekabet güçlerinin arttırılmasını hedefliyor.

Sporcular için giyilebilir sensörlerle asimetri ölçümü

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kerem Altun tarafından yürütülecek olan “Voleybol Smaç ve Sıçrama Hareketlerinde Giyilebilir Ataletsel Sensörler ile Asimetri Ölçümü” isimli projeyle giyilebilir sensörlerden alınan veriler işlenerek voleybolcularda sıçrama ve smaç hareketleri esnasında oluşabilecek asimetrilerin ölçüleceği bir sistem geliştirilecek. Proje kapsamında, giyilebilir sensörlerden asimetri ölçümü yapan bir sistem ve antrenörlerin bu sistemi kullanabilmesini sağlayan yazılım geliştirilmesi hedefleniyor. Bu sistem, profesyonel sporcuların kas kuvvet profillerinin bulunmasına imkan vermesinin yanı sıra kuvvet platformu ihtiyacını ortadan kaldırarak özellikle Anadolu’da spor salonu imkânı kısıtlı olan yerlerde de ölçümlerin yapılmasını mümkün kılacak. Bu sayede, 12. Kalkınma Planında spor alanında vurgulanan, spor profesyonellerinin niteliğinin artırılması ve yetenekli sporcuların erken yaşta tespit edilmesi hedeflerine de doğrudan katkı sunulmuş olacak.