Bursa’da yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün çarpmasıyla savrulan gelin ve kayınpeder sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansırken, yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu dolu belediye otobüsü cadde üzerinde ilerlerken, yolun karşısına geçmek isteyen Serap Çakır ve kayınpederi Selahattin Çakır’a çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan ikili yola savrulurken, yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, gelin ve kayınpeder tedavi altına alındı.