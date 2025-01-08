2024'te Türkiye'de faaliyet gösteren büyük akaryakıt şirketlerinin satış haberleri ard arda gelirken, 111 yıl sonra Türkiye'deki operasyonlarını sonlandıran BP'nin ardından Türkiye Petrolleri'nin satışı da sektörde önemli bir etki yaratmıştı.

Temmuz ayında imzalanan sözleşme ile Zeren Group, Türkiye Petrolleri'ni bünyesine kattığını duyurmuştu. Türkiye Petrolleri, yurt içinde 700'e yakın akaryakıt istasyonu ve 8 dolum tesisiyle faaliyet gösteriyordu. Anlaşma, 19 Kasım'da Rekabet Kurumu tarafından onaylanmıştı.

Zeren Group Yatırım Holding AŞ, TP Petrol Dağıtım AŞ hisselerinin alım sürecini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Zeren Group Yatırım Holding AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Zeren Group Holding Yönetim Kurulu, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve paydaşlarının çıkarlarını gözeterek, tüm taraflar için en uygun çözümün bu olduğuna karar vererek payların devri sürecini sonlandırma kararı aldı.

Açıklamada, "Zeren Group'un ara dönemde TP Petrol Dağıtım AŞ'ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır. Zeren Group, mevcut iş planları doğrultusunda enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve enerji sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecektir. Bu kapsamda Zeren Group, yakın dönemdeki gelişmeleri ve enerji sektöründeki yeni stratejik adımlarını duyurmayı hedeflemektedir." denildi.

Diğer yandan, Patronlar Dünyası'nın haberine göre, satış işleminin Türkiye Petrolleri'nin milyonlarca dolarlık borcunun son anda tespit edilmesi nedeniyle iptal edildiği öne sürüldü.