Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. ABD ile İran arasında sağlanan 2 haftalık ateşkesin ardından fiyatlar hızla gerilemiş, ateşkes öncesi 110 doların üzerine çıkan brent petrol 93 dolara kadar düşmüştü. Bu gelişme akaryakıta da yansımış ve tarihin en büyük indirimlerinden biri uygulanmıştı. Bugün itibarıyla motorinde 12 lira 88 kuruş, benzinde ise 1 lira 5 kuruşluk düşüş yaşandı. Ancak bu indirim, araç sahipleri için uzun soluklu olmadı.

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM

Brent petrolün varil fiyatı yeniden yükselişe geçerek 100 dolar seviyesine ulaştı. Petroldeki bu artış akaryakıt fiyatlarına da yansırken, yeni zam beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre akaryakıta çifte zam yolda.

BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI ARTACAK

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 4 lira 12 kuruş artacak. Benzine ise 1 lira 78 kuruş zam hesaplandı. Eşel mobil sistem gereği benzin zammı 44 kuruş olarak pompaya yansıyacak. Zammın ardından motorinin litresi Doğu'daki şehirlerde yine 80 lira sınırına çıkacak.