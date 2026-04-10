Mesud Pezeşkiyan ile Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki liderin görüşmede çatışmaların sona erdirilmesine yönelik olası çözüm yollarını ele aldığı ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

İran'a karşı askeri saldırganlığın durdurulması yönündeki çabalarından dolayı bazı dost ve komşu ülkelere teşekkür eden Pezeşkiyan, "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz." dedi.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de içeren geçici ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki tüm cepheleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"İsrail'in eylemleri bölgede bir yangın çıkarmayı amaçlamaktadır ve İslam ülkeleri, Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığına ve bölgenin istikrarını ve barışını tehlikeye atmasına karşı dayanışma içinde olmalıdır. Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin, başta Lübnan olmak üzere bölgesel ülkelere yönelik saldırganlık ve suçların durdurulması için ABD ve Siyonist rejime baskı yapması şarttır."

Pezeşkiyan, İran’ın bölgesel dengelerin korunması ve çatışmaların genişlemesini engellemek amacıyla ateşkese onay verdiğini ifade ederek, "ateşkesin devamının karşı tarafın yükümlülüklerine gerçek anlamda uymasına bağlı olacağını" vurguladı.