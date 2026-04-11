Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında şeffaflığı ve kurumsal yönetimi güçlendirmek amacıyla hazırlanan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, yönetim kurulu üyelerinin ve yakınlarının banka kaynaklarından yararlanma şartları yeniden belirlendi.

KREDİ LİMİTLERİ MAAŞLA SINIRLANDI

Düzenlemeye göre, kamu bankalarının yönetim kurulu üyeleri ve bu kişilerin yakınlarının kullanabileceği kredi miktarları, yöneticinin geliriyle orantılı hale getirildi:

Genel Kredi Limiti: Yönetim kurulu üyeleri ve yakınları, ilgili bankadan ancak yönetim kurulu üyesinin aylık net ücretinin 5 katını geçmeyecek tutarda kredi kullanabilecek.

Kredi Kartı ve Çek Karnesi: Kredi kartı harcamaları ve çek karnesi limitleri için ise aylık net ücretin 3 katı sınırı uygulanacak.

İKİNCİ DERECE AKRABALAR DA KAPSAMA ALINDI

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, denetim kapsamının genişletilmesi oldu. Daha önce sadece eş ve çocukları kapsayan kısıtlamalara; artık anne, baba, kardeş, büyükanne, büyükbaba ve torun gibi ikinci derece akrabalar da dahil edildi. Bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak olduğu şirketler de aynı sınırlamalara tabi tutulacak.

Hazine destekli ve belirli sektörel amaçlar taşıyan bazı kredi türleri bu sınırlamaların dışında tutuldu:

Tarımsal Üretim: Çiftçilere yönelik tarımsal faaliyet kredileri,

Esnaf Destekleri: Esnaf ve sanatkârlara sağlanan Hazine faiz destekli krediler,

belirlenen bu katsayı sınırlarına dahil edilmeyecek.

ŞEFFAFLIK VE TİCARİ KRİTERLER

Yeni kurallar uyarınca, bu kapsamda kullandırılacak kredilerin tamamen ticari kriterlere ve bankanın genel risk yönetimi politikalarına uygun olması şartı aranacak. Bankaların bu işlemleri özel bir takip mekanizmasıyla izlemesi ve kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum sağlaması hedefleniyor.