Akaryakıt fiyatlarına gelen zalar, bugün itibariyle pompaya yansıdı.

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Bugünden itibaren geçerlilik kazanan benzinin litre fiyatı 2.69 lira, motorinin litre fiyatı ise 1.37 lira zamlandı.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 23.92 liraya, Ankara'da 24.34 liraya, İzmir'de 24.37 liraya, Bursa'da 24.34 liraya, Adana'da 24.69 liraya, Diyarbakır'da 25.02 liraya yükseldi..

İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ise 22.05 liraya, Ankara'da 22.51 liraya, İzmir'de 22.63 liraya, Bursa'da 22.54 liraya, Adana'da 22.85 liraya, Diyarbakır'da 23.20 liraya çıktı.

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