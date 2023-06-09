Geçen sene Bölgesel Amatör Ligde şampiyon olarak 3.Lige çıkan İnegöl Kafkaspor Teknik Direktör Murat Endes ile yeniden anlaştık. Endes’in yardımcılıklarını ise Kemal Hastürk, Bilal Özdemir ve Eser Durak, kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Hopaç yapacak. Nafi Bilaloğlu ise geçen yıl olduğu gibi bu yılda Genel Koordinatör olarak görevine devam edecek.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Celal Ter, Başkan Vekilleri Zeki Kavaz ve Ahmet Sütçü ile Futbol Şubeden Sorumlu As Başkan Bahadır Hatuncık katıldı.



İmza töreni sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Celal Ter, geçen yıl devre arasında takımın başına getirdikleri Endes ve ekibi ile yeniden anlaştıklarını belirterek, “Geçen sene bu şehrin evlatları olarak onlara güvenerek görevi verdik. Kamuoyunda birçok eleştirilerle karşılaştık. “Böyle bir hedefte neden altyapı hocalarına görev veriyorsunuz” diye. Sağ olsun onlarda bizi mahcup etmediler. Başta Nafi hocamızın ve Murat hocamızın bilgisine güvendik. Ben İnegölspor’da genel kaptanlık görevini yaparken Kemal Hastürk takım kaptanıydı. Beraber çok güzel işler yapmıştık. Biz hiçbir zaman “ Bu ligi taşıyamazlar, bu işi yapamazlar” diye asla ve asla öyle bir düşünce içine girmedik. Bize 100’e yakın teknik direktör ismi gelmişti. Biz hiç tereddütsüz hocalarımıza güvendik. Hocalarımız altyapılarımızda çalışıyorlardı ama bu insanlar yıllardır İnegöl futboluna, İnegölspor’da da olsun diğer kulüplerde de olsun İnegöl’ümüzü en güzel şekilde temsil eden insanlar. Geçmiş tecrübeleri, geçmiş bilgi birikimleri olan insanlar. Yine 2023-2024 sezonu için sorgusuz sualsiz hiçbir hocayla da görüşmeden hocalarımızla tekrar masaya oturduk. Allah razı olsun onlarda zaten bizleri seviyorlar. Geçen sene de beraber çalıştılar ve burada olmaktan mutlular. Bizim için önemli olan zaten bu. Mutlu bir aile yapısı oluşturmaya gayret ediyoruz. Gerekli fikir alışverişlerimizi yaptık. Beklentilerimizi söyledik. Biliyorsunuz amatörden profesyonele geçişte ilk yılımız. Birçok konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi altyapımıza önem vermek istiyoruz. Altyapıdaki değerlerimizi yetiştirip Türk futboluna vermek istiyoruz. Altyapıdaki oyuncuların değerini en iyi bilen insanlar aramızda. Çünkü kendileri her gün o çocuklarla beraber. O altyapıyı nasipse akademi ligine sokup, oradan da oyuncu yetiştirip gerek İnegöl futboluna gerek Bursa futboluna gerek Türk futboluna oyuncular yetiştirme niyetimiz var. Futbolda ister istemez bir hedef oturtturmak zorundasınız. Hedef olmadı mı heyecan olmuyor ve istek gelmiyor. Gerek camia olarak gerek taraftar olarak gerek kamuoyu anlamında. Biz nasipse Play-Off hedefiyle yola çıkacağız. Takdiri ilahi biz elimizden gelen gayreti geçen sene olduğu gibi bu sene de aramıza katılan diğer hocalarımızla beraber yapacağız. Bu şehre tekrar bir heyecan yaşatmak için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım elimizden geldiğince gayretlerle çalışacağız.”ifadelerini kullandı.



Teknik Direktör Murat Endes ise Kafkaspor ile tekrar anlaştığı için mutlu olduğunu belirterek, “Geçen sene bize güvenenleri çok şükür mahcup etmedik. Camianın uzun yıllardır çok istediği 3.Lige katılabilmenin mutluluğu içerisindeyiz ama geçmiş geçmişte kaldı. Artık yeni şeyler söylemek gerekiyor. Bu sene itibariyle Sayın Celal başkanım ve yönetim kurulu bizlerden yana teveccüh kullandılar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Nafi hocama da çok teşekkür ederim. Bu yapı içerisinde, oluşturulacak kadroda bizlere hedefleri gösteren, bize yardım eden, birikimlerini bizimle paylaştığı için kendilerine tekrar teşekkür ederim. Bizlere inananları mahcup etmemek adına daha fazla çalışma gayretinde olacağız. Başkanım hedeflerden bahsetti. Kendisine katılıyorum. Hedeflerimiz arasında oluşturulacak yapıda koşan, mücadele eden, kolay kabullenmeyen, iyi futbol oynayan, seyircisi arkasından sürükleyebilecek, heyecan yaratabilecek, dinamik, elimizdeki geçen seneki arkadaşlarla beraber diri bir kadro planlamayı düşünüyoruz. İleriki senelerde bu kulübe para kazandırabilecek oyuncularda transfer etmek istiyoruz. Şimdi kulüplerin yaşaması bazen günlük transferlerle olmuyor. Bazen geçiş sağlıyorsunuz. Ama biz yarışan, mücadele eden aynı zamanda da yeri ve zamanı geldiğinde, yetiştiren, değerlerine sahip çıkan, genç oyunculara sahip çıkan bir yapı içerisinde olacağız. Yaklaşık 26 yıldan beri bu mesleğin içerisindeyim. Yıllarımız genç oyuncular yetiştirmekle geçti ve onlara hizmet etmekle geçti. Bu arada tabiî ki profesyonel liglerde de çalıştık. Deneyimimizde var. Bunu da yadsıyamayız. Biz her zaman futbola güzel tarafından bakan, oyun tarafından bakan, centilmenlik tarafından bakan bir yapı içerisinde olacağız. Üst sıralara oynayan, mücadele eden, kendisini ispatlamaya çalışan, yarışmacı bir takım hüviyetinde bir kadro planlıyoruz. Anlaşmamızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.



Genel Koordinatör Nafi Bilaloğlu ise “Değer verilen yerde değerlisiniz. Uzun yıllar biliyorsunuz İnegölspor’da takım kaptanlığı yaptım. Daha sonra teknik adam olarak uzun yıllar çalıştık. Sonra futbol konusunda kendimize bir kapı açalım diye akademi kurduk. Sonra Kafkasspor bize bir teklifle, projeyle geldi. O projenin içerisinde yer aldık. Burada Uğur Kamacı’nın da çok büyük emekleri var. Sonra bu kulüp bir vizyon değiştirdi. Özellikle Celal Ter başkanımızın ve yönetiminin göreve gelmesinden sonra vizyon değiştirdi. Şimdi uzun yıllardır televizyonda program yapıyoruz. Olması gerekli olan şeyleri futbol piyasasında anlatmaya çalışıyoruz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi hayata geçirmekle ilgili sıkıntılar vardı. Sürekli olarak bize eleştiri getiriliyordu. “Konuşuyorsunuz ama boşa konuşuyorsunuz, bunu faaliyete geçirebilecek bir projeniz yok” diye. İşte bunlar yapılabiliyormuş demek ki. Tabi işin en önemli bölümü yönetim kısmı ve mali güç. Sağ olsun Celal başkan bunu geçen sene gerçekleştirdi. Mali ve ekonomik gücü, gününde verilen sözler, yerine getirilen taahhütler. Bunlar için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi değerli hissettirdiler. İnşallah bu senede isteğimizin hedefleri gerçekleştireceğiz.”ifadelerini kullandı.