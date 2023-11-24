Kasım indirimleri, tasarrufun giderek daha önemli hale geldiği dönemde tüketicilerin indirimlere daha yakından odaklandığı dünya genelinde ve özellikle ülkemizde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Akaryakıt sektörü, bu beklentiyi karşılamak adına Aytemiz'in öncülüğünde bir adım daha atarak 'Kasım indirimi' kampanyasını başlattı.

Kasım ayı Türkiye'de de tüketicilerin heyecanla beklediği, yılın en avantajlı ve tasarruflu alışveriş ayına dönüşmüş durumda. Online alışveriş platformlarında aylar öncesinden sepetlerini dolduran tüketiciler, aynı avantajlı alışveriş deneyimini mağazalarda da Kasım ayı indirimleriyle yaşayabiliyor. Aytemiz Vaay mobil uygulaması, akaryakıt sektöründe öne çıkan avantajları ve teknolojisiyle bu alışveriş döneminde Aytemiz Vaay kullanıcılarına özel bir kampanya sunarak sektöründe bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 24-26 Kasım tarihleri arasında Aytemiz Vaay mobil uygulamasında geçerli olacak "Vaay Dedirten Kasım İndirimi" ile kullanıcılar, mevcut indirim oranlarına ek olarak toplamda yüzde 4'e varan indirimle akaryakıt alabilecekler. Bu uygulama, Kasım ayı indirim dönemine özel olarak gerçekleşirken aynı zamanda akaryakıt sektöründe bir ilk olacak.

Vaay Dedirten Uygulama!

Aytemiz Vaay mobil uygulaması, benzin ve motorin alımlarında geçerli yüzde 4'e varan indirim fırsatıyla kullanıcılara çeşitli kampanyalardan ve avantajlardan yararlanma imkânı sunuyor. 24-26 Kasım tarihleri arasında Aytemiz Vaay üzerinden akaryakıt alan kullanıcılar, bu indirimden sınırsız olarak faydalanabilecekler.

Aytemiz Vaay mobil uygulamasını Apple Store, Google Play ve Huawei App Gallery üzerinden ücretsiz indirip kolayca kayıt olabilirsiniz. Birden fazla aracınız için plaka kaydederek Aytemiz Vaay avantajlarından ailecek faydalanabilirsiniz. Ayrıca Aytemiz, yeni nesil market konsepti ON 7/24 Market’lerinde Kasım ayına özel indirimli ürünler sunmaktadır. Keyifli ve tasarruflu bir yolculuk için Aytemiz Vaay uygulaması üzerinden avantajları kolayca takip edilebilirsiniz.