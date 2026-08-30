Olay, saat 18.11 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Enver Ayaz (70) ile kiracısı Kılıçhan Şahin (28) arasında sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki şahsın birbirini darp ettiği kavga sırasında ev sahibi Enver Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı.



Kavgaya öfkelenen Enver Ayaz, 2'nci kattaki dairesine çıkarak tüfeğini aldı. Balkona çıkan Ayaz, sokakta bulunan kiracısı Kılıçhan Şahin'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği genç ağır yaralandı. Ağır yaralı Şahin, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kılıçhan Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tedavi için özel hastaneye kaldırılan şüpheli Enver Ayaz'ın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması şüphesi bulunduğu öğrenildi. Ayaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.