Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte polen maruziyeti bölgeye ve bitki türlerine göre devam edebilirken, güneş, sıcak hava, terleme ve çeşitli çevresel etkenler alerjik hastalıkların belirtilerini artırabiliyor. Özellikle burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kaşıntı ve sulanma, öksürük, nefes darlığı ve ciltte oluşan lezyonlar gibi alerjik şikayetler artabiliyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, yaz aylarında bazı alerjik hastalıkları sıcak, güneş ve nem gibi çevresel maruziyetlerin artabileceğine dikkat çekerek, şikayetlerin uzun süre devam etmesi halinde uzman değerlendirmesinin önem taşıdığını belirtti.

Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, alerjisi bulunan kişilere uyarıda bulunarak "Bu mevsimde böcek sokmaları, sıcak ve nem ile artan cilt alerjileri görülebilmektedir. Alerjisi bulunan kişilerin güneşe aşırı maruziyet, sıcak hava, havuz gibi tetikleyicilerden mümkün olduğunca korunmasının önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, "Her hastanın maruz kaldığı alerjenler ve tetikleyiciler farklı olduğundan, şikayetlerin kişiden kişiye değişebileceği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Alerjik hastalıkların yalnızca mevsimsel bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, özellikle tekrarlayan veya günlük yaşamı olumsuz etkileyen belirtilerin dikkate alınması belirtti.

Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, alerjik hastalıklarda doğru tanının tedavinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Alerji şikayetleri kişilerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Doğru tanı ve kişiye uygun tedavi yaklaşımı ile bu şikayetlerin kontrol altına alınması mümkündür" diye konuştu.