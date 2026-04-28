Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta promosyon uygulamasına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Yılmaz, "Önce bindir sonra indir", "...den başlayan" veya "...e varan" gibi ibarelerle reklamlarında genel bir indirim algısı yaratan istasyonlara izin verilmeyeceğini belirtti.

O REKLAMLARA İZİN YOK

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, Başkan Yılmaz tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyeceğini söyledi ve, “Promosyonlar rekabetin tamamlayıcı unsurudur, fiyatın önüne geçemez" şeklinde konuştu.

Yılmaz, akaryakıt sektöründe promosyon uygulamalarına yönelik yapılan önemli düzenlemeyle fiyat şeffaflığının korunacağını söyledi. Dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalarla fiyat mekanizmasının bulanıklaştırılmasının piyasa işleyişine zarar verdiğini kaydetti.

Tüketicinin maliyeti net bir şekilde görmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, 12 bin 600'ü aşkın istasyonda Avrupa standartlarında yakıt sunulduğunu, kaliteyi korumak için denetimlerin süreceğini de söyledi.