Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı/Ceo’su Emir Murat Özdilek’in, üst yönetim ekibinin, Bursa’da görev alan işletme müdürlerinin ve operasyon yöneticilerinin katılım sağladığı temel atma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende kürsüye çıkarak konuşma yapan Emir Murat Özdilek; “Küresel perakende sektörünün ticaret hacmi 30 trilyon ABD doları seviyesindedir. Bunun yaklaşık %27’si, yani 8 trilyon ABD doları online alışverişten gelmektedir. Türkiye’de bu oran, küresel oranın biraz altında olup %20 seviyelerindedir. Bu oran ülkemizde de dünyada da her geçen yıl artmaktadır.

Biz de Özdilek olarak Özdilekteyim markasıyla 2012 yılından bu yana organize şekilde e-commerce yapmaktayız. Önceki yıllarda, yalnızca ürettiğimiz ev tekstili ürünlerinin e-commerce’ta yer almasıyla başlayan süreci, 2012 yılı itibarıyla büyük mağazalarımızda satışa sunduğumuz tüm ürünlerin Özdilekteyim markasıyla online olarak da satışa sunulması şeklinde güncellemiş bulunduk. Aynı zamanda gıda marketimizi de bu sürece dâhil ettik elbette.

1982 yılında başlayan mağazacılık, 1992 yılında başlayan gıda market işletmeciliği yolculuğumuz, bugün 14. yılını kutlayan Özdilekteyim ile taçlanmaktadır. Özdilekteyim, mağazacılıkta 81 ilimize, gıda marketteyse 12 ilimize, toplam 32 noktadan hizmetlerini sürdürmektedir.

Özdilekteyim'in toplam perakende ciromuz içindeki yeri yıldan yıla artmaktadır. Bunun bir zaruret olduğunun apaçık farkındayız. 2030 e-commerce hedeflerimiz; 10 milyar Türk lirası ciro, 3 milyon üye, günlük 10.000 sipariş, toplam 300 kişilik istihdam ve toplam perakende ciromuza oranla %20’lik bir e-commerce hacmidir. Bu hedefleri gerçekleştireceğiz ve üzerine çıkacağız. Asli görevlerimizin başında gelen bu hususta çok kararlıyız.

Zira günümüz şartlarında perakende, e-commerce olmadan varlığını sürdüremez. Perakende sektöründe var olmanın, kalıcı olmanın yolu, kuvvetli bir e-commerce organizasyonuna sahip olmaktan geçmektedir ve bu artık yadsınamaz bir gerçektir. Bugün temel atma törenini gerçekleştireceğimiz Özdilekteyim Lojistik Merkezi yatırımımız da zaten, bu farkındalığın apaçık bir yansımasıdır. Projemiz 23.500 m² arsa üzerine, 18.500 m² oturum alanında, brüt olarak yaklaşık 60.000 m² kapalı alandan oluşmaktadır. Bunun 51.500 m²si depo alanı, 8.500 m²siyse ofis alanı olarak değerlendirilecektir. Özdilekteyim’in hızına hız katarak gelişimine büyük katkı sağlayacak projemiz, 45 milyon ABD doları yatırımla Kasım 2027’de hayata geçmiş olacak. Lojistik merkezimizde başlarda yaklaşık 150 bireyimiz görev almayı sürdürürken kısa sürede bu sayı 300 bireye yükselecektir.

Özdilek olarak perakendedeki tecrübemizi ve iddiamızı, onun yeni yüzü, bir yansıması olan e-commerce’ta da sürdürecek ve büyüteceğiz. Bunu, ortaya koyacağımız performansla ilerleyen zamanlarda Türk tüketicisine gösterecek olmak, bizi son derece heyecanlandırıyor. Allah mahcup etmesin! Yatırımımız firmamıza, vatanımıza ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

Konuşmanın ardından, Emir Murat Özdilek ve icra kurulunun butona basmasıyla Özdilekteyim Lojistik Merkezi'nin temeli atıldı. Ardından şantiyede saha gezisi yapılarak çalışmalar yerinde incelendi.