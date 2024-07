Bu yıl 10’uncu yılını kutlayan Akasya Alışveriş Merkezi, geleneksel Açık Hava Sineması akşamlarına start veriyor. 17 Temmuz-11 Eylül tarihleri arasında Retro Lunapark’ta gerçekleşecek olan Açık Hava Sineması gösterimleri, sinemaseverleri yıldızların altında buluşturuyor.

Akasya Alışveriş Merkezi, 10’uncu yılını misafirleriyle beraber kutluyor. 10’uncu yıl kapsamında sene sonuna dek sürecek birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Akasya’da geleneksel hale gelen Açık Hava Sineması akşamları Togg sponsorluğunda başlıyor.

Tüm gösterimler ücretsiz

17 Temmuz ile 11 Eylül tarihleri arasında çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.00’de Retro Lunapark’ta gerçekleştirilecek olan Açık Hava Sineması gösterimleri, sinemaseverleri güzel bir atmosferde buluşturacak. Tüm gösterimler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Sinemanın efsaneleri Akasya’da

Açık Hava Sineması akşamlarında, birbirinden etkileyici filmler beyaz perdede yerini alacak. Açık Hava Sineması akşamları, bilim-kurgu ve aksiyon tutkunlarının favorisi, başrolünde Bruce Willis’in yer aldığı ‘Beşinci Element’ filmiyle 17 Temmuz’da başlayacak. Bilim-kurgu türünün en çok konuşulan filmlerinden ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki’, 20 Temmuz’da izleyicileri uzak gezegenlere götürecek. Sinema dünyasının kült yapımlarından ‘Leon: Sevginin Gücü’, 14 Ağustos’ta AVM’de nostalji rüzgarları estirecek.

Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve tarihin en önemli buluşlarından elektrik ampulünün icadını konu alan ‘Elektrik Savaşları’, 17 Ağustos’ta sinemaseverleri zamanda yolculuğa çıkaracak. Kurtuluş Savaşı’na giden süreci Mustafa Kemal Atatürk’ün gözünden anlatan, Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu ‘Atatürk 1881-1919’ ise 24 Ağustos’ta AVM’de sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterim programı ve etkinlik detayları hakkında daha fazla bilgiye AVM’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşıldığı belirtildi.

Etkinlik programı şöyle açıklandı:

17 Temmuz Çarşamba: Fifth Element / Beşinci Element

20 Temmuz Cumartesi: Dune: Part Two / Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

24 Temmuz Çarşamba: The New Toy / Özel Bir Hediye

27 Temmuz Cumartesi: Asterix & Obelix: The Middle Kingdom / Asteriks ve Oburiks: Orta Krallık

31 Temmuz Çarşamba: Frances Ha

3 Ağustos Cumartesi: La Belle Époque / Yeni Baştan

7 Ağustos Çarşamba: The Teachers’ Lounge / Öğretmenler Odası

10 Ağustos Cumartesi: The Amazing Maurice / Muhteşem Kedi Maurice

14 Ağustos Çarşamba: Léon: The Professional / Leon: Sevginin Gücü

17 Ağustos Cumartesi: The Current War / Elektrik Savaşları

21 Ağustos Çarşamba: The Jungle Bunch: World Tour / Orman Çetesi: Dünya Turu

24 Ağustos Cumartesi: Atatürk 1881- 1919 (2. Film)

28 Ağustos Çarşamba: Buena Vista Social Club

31 Ağustos Cumartesi: Daliland / Dali Diyarı

4 Eylül Çarşamba: The Boy and the Heron / Çocuk ve Balıkçıl

7 Eylül Cumartesi: Zone of Interest, The / İlgi Alanı

11 Eylül Çarşamba: Official Competition / Resmi Yarışma