Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 25. kez düzenlenecek. Dünyanın en iyi festivalinde 75 ülkeden bin 200 kültür ve sanat elçisi buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle 24 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, bu yıl da İstanbullulara unutulmaz günler yaşatacak. 25. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da birbirinden dikkat çekici uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak. Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Sergisi, Uluslararası Nakış Çalıştayı, Uluslararası Kukla Atölyesi, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, halk konserleri, su gösterileri gibi etkinlikler ile dolu dolu olan festival de ilgi çekici sergilerde bulunacak.

Anadolu Ateşi 25. yaşını kutlayacak

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 29 Temmuz Pazartesi günü Mimar Sinan’ın eserleri ile anlam kazanan tarihi Kültürpark’ta gerçekleştirilecek görkemli törenle resmi olarak açılacak. Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde katılımcı 75 ülkenin bayrakları ile yapılacak Bayrak Seremonisinin ardından Büyükçekmece Gölü üzerinde yapılacak dans, su, ışık ve flyboard gösterileri ile nefesleri kesecek. Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek resmi açılış töreninde bu yıl 25. yılını kutlayan Anadolu Ateşi ve Altınköprü Halk Dansları Topluluğu ortak projesi olan “Adımlarla Çalışmak” gösterisi sahnelenecek.

Festival İstanbul’a yayılıyor

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl festivale katılan ülkelerin dans grupları, el sanatları atölyeleri ile İBB THM Topluluğu, İBB TSM Topluluğu, İBB Bandosu ve İBB Mehteranının katılımıyla İstanbul’a yayılacak. Ekipler, festival süresince İstanbul’un faklı ilçelerindeki meydanlar ve kültürel mekanlarda bölge halkına yönelik gösteriler düzenleyecek. Kültür, sanat ve dans gösterileriyle bir kez daha “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne göz kırpan festival 3 Ağustos Cumartesi gecesi muhteşem bir kapanış gösteriyle son bulacak. 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin basın lansmanı 18 Temmuz Perşembe günü Artİstanbul Feshane’de gerçekleşecek.

9 kez üst üste “Dünyanın En İyi Festivali” ödülü

2000 yılında başlayan ve 2003 yılında Birleşmiş Milletlerin UNESCO’ya bağlı Dünya Dans Festivalleri Birliğine üye olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye’de CIOFF’a ilk üye olan A Kategorisindeki tek festival. Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan festival Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından 9 kez “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne layık görüldü.