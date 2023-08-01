Yalova Belediyesi ekiplerince Akasya Plajı’nda temizlik çalışmaları rutin olarak devam ediyor.

Şehir merkezinin ücretsiz tek plajının kumsal temizlikleri aksatılmadan yapılıyor. Kumsal şemsiyeleri ile farklı bir havası olan plaja, yüzer duba iskelesi de geçtiğimiz günlerde konulmuştu. Düzenli olarak çalışma yapan ekipler, plajlara plastik ve benzeri gibi atıkların atılmamasına yönelik uyarılarını da yineledi.

Yalova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bölge günlük olarak zaten temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak gördüğümüz manzaralar karşısında üzülüyoruz. Gerek plastik gerekse cam şişe gibi atıkları her gün topluyoruz. Vatandaşlarımızdan ufak da olsa bir ricamız var. Lütfen çöplerinizi çöp kutularını bırakın. Temiz bir çevreye hepimizin ihtiyacı var. Temizlemek elbette bizim işimiz ama duyarlı olmak da sizin” dedi.