Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması, bu yıl 'Sanatsal Üretimde Anlamın Yeniden Kurulması' temasıyla çağdaş sanatın güncel tartışma alanlarını odağına alıyor.

Akbank Sanat ve Resim Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması'nın 44. edisyonu için başvurular başladı. Türkiye'nin genç sanatçılarını desteklemeyi ve sanat dünyasına yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlayan yarışma, bu yıl 'EŞİK Sanatsal Üretimde Anlamın Yeniden Kurulması' temasıyla çağdaş sanatın güncel tartışma alanlarını odağına alıyor.

Büyük dil modelleri, yapay zekâ ve kolektif bilgi ağlarının belirlediği yeni çağda; bilinç, üreticilik ve insan deneyimi kavramları yeniden tanımlanırken, Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması da sanatçıları henüz oluşum hâlindeki bu yeni bağlamları kendi üretim pratikleri üzerinden değerlendirmeye ve anlamın bugünkü dolaşım biçimlerini birlikte araştırmaya çağırıyor.

19 Ocak- 24 Mart 2026 tarihleri arasında başvuruya açık olacak yarışmanın seçici kurulunda Mimar-Sergi tasarımcısı Zeynep Burçoğlu, Elgiz Müzesi Kurucusu Can Elgiz, Bağımsız Küratör T. Melih Görgün, Bağımsız Küratör Billur Tansel, Sanatçı Koray Tokdemir, Elgiz Müzesi Kurucu Aile Üyesi Ayda Elgiz Güreli, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı Gönül Nuhoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alıyor. Serginin küratörlüğünü ise Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir üstleniyor. Alanında uzman bu isimler, genç sanatçıların özgün bakış açılarını değerlendirerek, sanat dünyasına yenilikçi projeler kazandırmalarına rehberlik edecek. Yarışma tüm öğrencilerin ve genç sanatçıların katılımına açık olurken, sergilenmek üzere seçilen eserler, 14 Mayıs - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Elgiz Müzesi'nde düzenlenecek sergi kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Yarışma ve sergiyle ilgili detaylı bilgiye Akbank Sanat'ın resmî web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.