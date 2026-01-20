Aras Kargo, bağlı olduğu Avusturya Postanesi'nin LEAD 2030 stratejisi doğrultusunda operasyonel mükemmelliğini ve verimlilik çalışmalarını güçlendirmek amacıyla yeni bir yapılanmaya giderek, 'Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcılığı' pozisyonunu oluşturdu. Şirket, bu göreve sektörün deneyimli ismi Sevilay Güven'i atayarak süreç optimizasyonu, performans yönetimi ve operasyonel verimliliği merkeze alan yeni bir büyüme stratejisi başlattı.

Aras Kargo, operasyonel süreçlerini güçlendirmek ve verimlilik çalışmalarını daha etkin yönetmek amacıyla organizasyonel yapısında yeni bir görev alanı ekledi. Bu kapsamda 'Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcılığı' pozisyonunu oluşturan şirket, bu göreve sektörün deneyimli ismi Sevilay Güven'i getirdi. Güven, Transfer Operasyonları Proje Direktörlüğü, Operasyonel Mükemmellik Müdürlüğü, Optimizasyon Müdürlüğü ve Operasyonel Planlama ve Performans Yönetimi Müdürlüğü birimlerinin faaliyetlerini ve raporlarını yönetecek.

Yeni yapılanma ile birlikte operasyonel süreçlerin ölçümü, analizi ve iyileştirilmesine odaklanan projeler, operasyonun günlük akışından bağımsız olarak yürütülecek. Bu sayede süreç mükemmelliği, verimlilik artışı ve performans yönetimi alanlarında daha bütüncül bir yapı oluşturulacak. Şirket bu kapsamda geliştirilen teknoloji projeleri ile geleceğin iş modellerini tasarlamayı hedefliyor. Bu bütüncül yaklaşımla beraber operasyon ve süreç geliştirme ekipleri arasındaki koordinasyon güçlendirilerek müşteri deneyiminin de tüm aşamalarda iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Aras Kargo Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcısı Sevilay Güven, bu görevin Aras Kargo'nun sürekli gelişim ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Operasyonel mükemmellik, verimlilik artışının ötesinde kurumun karar alma, iş birliği ve değer üretme biçimini yeniden tanımlıyor. Aras Kargo'nun köklü saha deneyimi ve güçlü teknolojik altyapısı ile bu dönüşümü hızla hayata geçirerek, verimliliği ve hizmet kalitesini sürdürülebilir biçimde artırmayı hedefliyoruz.'

Sevilay Güven, İTÜ Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği lisans ve yüksek lisans dereceleri ardından Université de Paris 5 Rene Descartes'de Endüstriyel Sistemlerde Bilgisayar Metodları konusunda doktora yeterliğine hak kazandı. Kariyerine bilişim ve süreç yönetimi odaklı projelerde başlayıp, Oyak Renault, Dynargie Yönetim Geliştirme firmaları ardından Schenker Arkas Lojistik'te uzun yıllar CIO olarak görev yaptı. Sonrasında kendi şirketini kurarak, operasyonel mükemmellik, süreç tasarımı ve stratejik yeniden yapılanma konularında çok uluslu şirketler ve KOBİ'lere danışmanlık yaptı. 2020-2025 yılları arasında YASAD Genel Sekreteri olarak, ulusal ölçekte yazılım sektörü gelişimi ve dijital dönüşüm projelerine liderlik etti.