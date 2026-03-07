BURTOM Biyofiz Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kerime Savaş, günlük hayatta farkında olmadan yapılan tekrarlayıcı hareketlerin mekanik yüklenmelere neden olduğunu, bunun da tendonlardatarhribata neden olduğunu kaydetti.

Uzm. Dr. Kerime Savaş, tenisçi dirseğini; dirsek bölgesine yapışan tendonların aşırı kullanımına bağlı olarak yıpranmasıyla oluşan ağrılı bir durum olarak tanımladı. Bu tabloya sadece spor aktiviteleri değil, günlük hayatta farkında olmadan yapılan birçok hareket de sebep olabiliyor.

Mekanik yüklenmelere yol açan ve hastalığı tetikleyen unsurlara dikkat çeken Uzm. Dr. Kerime Savaş, şunları söyledi: "Mutfakta sık sık doğrama yapmak, bez sıkmak, ütü yapmak,Matkap veya makas gibi aletlerle çalışmak, bilgisayar kullanımı, El bileğinin sürekli sabit pozisyonda kalması, tendonların dolaşımını bozarak doku iyileşmesini geciktirir ve tedavi sürecini uzatır."

Belirtilere karşı uyaran BURTOM Biyofiz Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kerime Savaş, "Hastalığın en sık görülen şikayetleri şunlardır : Dirsek dış kısmında şiddetli ağrı ve hassasiyet.Ağrının el, bilek ve kola yayılması.Nesne kavramak veya sıkıştırmakla artan ağrı. Elde güçsüzlük hissi veya zayıf kavrama gücü.Özellikle sabahları ve aktivite sonrası şiddetlenen ağrı.İleri dönemlerde dirsek çevresinde sertleşme ve şişlik" diye konuştu.

Tedavi Süreci ve Kritik 4-6 Hafta Eşiği

Uzm. Dr. Savaş, tedavide başarı oranının yüksek olduğunu ancak burada da zamanlamanın kritik öneme sahip olduğunu belirterek, tedavi yöntemleri ve süreci hakkında şu bilgileri paylaştı: "Hastanın semptomları tetikleyen aktivitelerden kaçınması ve özel destekleyici bandajlar kullanması mekanik yükü azaltır. Ağrıyı azaltmak ve inflamasyonu kontrol altına almak için ilaç tedavisi uygulanabilir.Hastalığın iyileşmesinde fizik tedavi ve egzersiz önemli yer tutar. Fizik tedavi ajanları ve egzersizler ile tendon iyileşmesi yaklaşık 4-6 hafta sürer.Eğer sorun 4-6 hafta içinde tedavi edilmezse, ağrı kronik hale dönüşmektedir."

Dr. Kerime Savaş, dirsek bölgesinde hissedilen ağrıların ihmal edilmemesi gerektiğini, erken müdahalenin yaşam kalitesini korumada esas olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA