İlçe binasında yapılan etkinlikte İnegöl’de görev yapan mahalle muhtarları bir araya geldi.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Aslan ile Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Murat Balakuş’un yanı sıra çok sayıda mahalle muhtarı katılım sağladı.

İftarın ardından muhtarlarla sohbet eden teşkilat temsilcileri, mahallelerde yaşanan sorunlar ve vatandaşların talepleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Programda yerel yönetimlerde iş birliği ve dayanışmanın önemine de dikkat çekildi.

Programda konuşan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, muhtarların yerel yönetimlerde önemli bir görev üstlendiğini belirterek muhtarlarla güçlü bir iletişim içinde olduklarını ifade etti.

Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geleneksel hale getirdiğimiz Muhtarlar Buluşması programımızı ilçe binamızda büyük bir aile sofrası sıcaklığında gerçekleştirdik. Bu bereketli akşamda soframıza şeref veren, mahallelerimizin mührü ve demokrasimizin ilk basamağı olan kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.”

İlçe Başkanı Yıldız, Saadet Partisi’nin muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduğunu ifade ederek, muhtarların mahallelerin nabzını tutan ve vatandaşın sesini yöneticilere ulaştıran önemli temsilciler olduğunu dile getirdi.

Yıldız, “Saadet Partisi olarak kapımız da gönlümüz de mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımıza her zaman açıktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ramazan Bayramı Mesajı

Programın sonunda yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Ahmet Yıldız, tüm İnegöl halkına sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Ayrıca Saadet Partisi’nin İnegöl’de farklı meslek grupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmalarını sürdüreceği ifade edildi.