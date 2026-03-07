Fabrika yönetiminin mavi yaka ve beyaz yaka çalışanlara verdiği hediyeler arasındaki fark, işçi kadınların tepkisine neden oldu.



İddiaya göre, fabrika yönetimi tarafından kadın çalışanlar için çeşitli hediyeler hazırlandı. Ancak mavi yaka kadın işçilere yalnızca kalp şeklinde kurabiye verilirken, beyaz yakalı personele ise kahve fincanı, kahve, çerçeve, doğal sabun, parfüm ve el kreminden oluşan hediye paketi dağıtıldı.



Hediyeler arasındaki farkı gören kadın işçiler duruma tepki gösterdi. Ayrımcılık yapıldığını öne süren işçi kadınlar, kendilerine verilen kurabiye hediyelerini kabul etmeyerek geri çevirdi.

Olay, çalışanlar arasında kısa süreli tartışmalara neden olurken, konu işçiler arasında gündem oldu.