İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar, dernek yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda DEVA Partisi İnegöl İlçe Başkanı olan Onur Metinbaş’ın daveti üzerine Özlem Çelik ve İlker Tokdemir ile birlikte programa katıldı.

İftar organizasyonuna İnegöl’den siyasi parti temsilcileri ve çeşitli oda başkanlarının da katılması, programda yoğun bir ilgi olduğunu gösterdi.

Etkinlik sırasında İnegöl’ün il olmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan İl Olma Platformu raporu ile “İL İNEGÖL” rozeti Ali Babacan’a sunuldu. Bahadır Bayraktar ise davetinden dolayı Onur Metinbaş’a teşekkür ederek, İnegöl’ün il olma hedefi doğrultusunda verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.