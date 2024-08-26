KOBİ’ler artık tahsile verdikleri mevcut çeklerini şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil üzerinden teminat çekine dönüştürüp anında ticari kredi kullanabilecek.

Dijital bankacılık alanında birçok çalışmayı hayata geçiren Akbank, mobil uygulama üzerinden sunduğu ürün ve hizmetlerle KOBİ’lerin bankacılık ihtiyaçlarını hızlı ve kolay şekilde karşılamaya devam ediyor. KOBİ’ler artık Akbank Mobil üzerinden çeklerini teminata verebilecek. Bankadan yapılan açıklamaya göre, süreç daha önce tahsile verilmiş çeklerin teminata dönüştürülmesi veya yeni bir çekin teminat olarak verilmesi şeklinde gerçekleşebilecek. Teminat girişleri uygun şekilde tamamlandıktan sonra çek teminatlı kredi limitleri bulunan müşteriler ticari kredilerini hemen kullanabilecek. Tahsile verilmiş mevcut çeklerin teminata dönüştürülmesi süreci uçtan uca dijital olarak tamamlanacak. Teminata yeni çek verilmesi durumunda ise tüm işlemler Akbank Mobil’den ilerletilip sadece çeklerin fiziken şubeye teslim edilmesi ve gerekli kontrollerin tamamlanması gerekecek. Bu işlem tamamlandıktan sonra müşteriler, yine hızlıca mobilden kredi kullanabilecek.

“KOBİ’lerimizin yanındayız ve onların ihtiyaçlarına çözüm bulmaya devam edeceğiz.”

Akbank’ın KOBİ’lerin büyüme ve gelişim yolculuklarında yanlarında olmayı, onların finansal sağlığını güçlendirmeyi ve dijitalleşme süreçlerinde rehberlik etmeyi misyon edindiğini belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Banka olarak bu misyon doğrultusunda en önemli görevlerimizden birini KOBİ’lerin tüm finansal süreçlerini dijitalleştirmek ve işlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirmelerini sağlamak olarak belirledik. KOBİ’lerimizin bankamızdan alacağı tüm temel ürün ve hizmetleri dijitalleştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda kendi iş yapış şekillerini de daha dijital hale getirebilmeleri için gerekli çözümler ve işbirlikleri sunuyoruz. Yeni hizmetimiz de KOBİ’lerin finansal yönetimlerini daha da kolaylaştırıyor. Biz, dijital dönüşümün iş dünyasında oluşturduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve KOBİ’lerimizin bu fırsatlardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak için buradayız. Bu yenilikçi hizmetimizle, KOBİ’lerimize sadece bir finansal ürün sunmakla kalmıyor, aynı zamanda iş süreçlerinde daha fazla esneklik ve verimlilik sağlıyoruz. KOBİ’lerimizin başarılı bir şekilde büyüyüp gelişmeleri, ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi açısından kritik bir öneme sahip. Bu yolculukta KOBİ’lerimizin yanında yer almaya ve onların ihtiyaçlarına çözüm bulmaya devam edeceğiz” dedi.