İran petrolünde yaşanan sıkışıklık, Asya piyasalarında fiyatları yukarı çekmeye başladı. Basra Körfezi'nde milyonlarca varil petrol tankerlerde beklerken, Çin'e giden sevkiyatın aksaması eylül sonundan itibaren arzın ciddi şekilde daralabileceği endişesini artırdı.

Kpler verilerine göre, İran'a ait 40 milyon varil ham petrol, Çin'e yapılan sevkiyatlarda gemiden gemiye transferlerin sık kullanıldığı Singapur yakınlarındaki tankerlerde bulunuyor. Tankerlerde bekleyen petrolün büyük bölümü halihazırda satılmış olsa da henüz alıcı bulamayan 4 milyon varil petrol bulunuyor. Basra Körfezi'nde ise 41 milyon varil petrol ile 22 boş tankerin mahsur kaldığı ifade ediliyor.

Çin'in rafinerileri için arz riski

Sevkiyatlardaki aksama yalnızca İran'ı değil, İran petrolünün en büyük müşterisi olan Çin'in bağımsız rafinerilerini de doğrudan etkiliyor. Kpler Kıdemli Ham Petrol Analisti Muyu Xu, eylül sonundan itibaren alıcıların İran'dan yeni petrol bulmakta ciddi biçimde zorlanabileceğini belirtti. Arzın azalması, Tahran'ın elindeki petrol için daha yüksek fiyat talep etmesine de imkan sağlıyor.

İndirim bir haftada zamma dönüştü

Arzdaki sıkışıklık fiyatlara şimdiden yansırken Kpler'e göre İran'ın hafif petrolü geçen hafta Brent'e göre varil başına 3,50 dolar indirimle teklif edilirken bu hafta tablo tamamen değişti. İran petrolü, Brent'in 3,50 dolar üzerine çıkarak bir haftada Brent'e göre 7 dolarlık fiyat farkı oluşturdu.

ABD'den yeni yaptırım hazırlığı

Piyasadaki baskıyı artırabilecek bir diğer gelişme ise Washington'dan geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik yeni ekonomik önlemlerin hazırlandığını ve Tahran'ın çok daha kapsamlı bir ekonomik izolasyonla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Yeni önlemlerin ayrıntıları henüz açıklanmazken, İran petrolünü satın alan Çinli rafinerilerin veya sevkiyatın gerçekleştirildiği limanların hedef alınabileceği belirtiliyor.