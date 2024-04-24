Akbank, sürdürülebilir finansman alanında bankaların performansının değerlendirildiği Global Finance Sustainable Finance Awards’ta dört ödüle layık görüldü. Üst üste üçüncü kez “Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilen Akbank, başarılarıyla Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde de üç önemli ödülün sahibi oldu.

Akbank, Global Finance tarafından düzenlenen Sustainable Finance Awards’ta dört ödül birden kazandı. Arka arkaya üçüncü kez “Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilen Akbank ayrıca; “Orta ve Doğu Avrupa’da Sürdürülebilir Altyapı Finansmanı için En İyi Banka”, “Orta ve Doğu Avrupa’da Sosyal Tahviller için En İyi Banka” ve “Orta ve Doğu Avrupa’da Sürdürülebilirlik Bağlantılı Krediler ile İklim Dönüşümü Finansmanı Kredilerinde En İyi Banka” ödüllerinin sahibi oldu.

Ödüllere ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Akbank’ın insan odaklı sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda geliştirdiğimiz sürdürülebilir finansman ürünlerimiz, sektörlerin dönüşümüne, kurumların hedeflerine ulaşmasına ve toplumsal ve çevresel değerin artırılmasına hizmet ediyor. Sürdürülebilir finansman alanındaki bu yenilikçi çalışmalarımızla küresel ödüllere layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Global Finance tarafından üst üste üçüncü kez “Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilmek tüm Akbanklılar için gurur verici. Bu yıl ayrıca Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde de önemli başarılar elde ederek “Sürdürülebilir Altyapı Finansmanı için En İyi Banka”, “Sosyal Tahviller için En İyi Banka” ve “Sürdürülebilirlik Bağlantılı Krediler ile İklim Dönüşümü Finansmanı Kredilerinde En İyi Banka” seçildik. Bu başarıların arkasında, Akbank’ın sürdürülebilirlik vizyonu, bu konudaki kararlılığı ve tüm Akbanklıların emekleri yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de insanı odağına alan gerek finansal gerek finansal olmayan ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilir değer oluşturmaya ve Türk bankacılık sektörünü uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.