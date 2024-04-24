Küçükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle çocuklara dolu dolu bir bayram yaşattı. Küçükçekmeceli çocuklar, birbirinden renkli programlar, konserler ve gösterilerle Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı.

TBMM’nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Küçükçekmece Belediyesi önündeki tören alanında gerçekleştirilen anma töreni ve Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk bırakılması ile başladı. Törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolü ile çocuklar katıldı. Başkan Çebi, bayramın en güzel geleneklerinden biri olan koltuk devri çerçevesinde koltuğunu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Alin Cansu Karadağ’ a bırakarak, çocukların taleplerini dinledi.

Tüm çocukların bayramını kutlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi 23 Nisan mesajında, “1920’de başlayan ve süregelen gelişmelerle geleceğimiz olan çocuklarımıza emanet edilen, umut ve ışığın simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün “küçük hanımlar, küçük beyler!” hitabıyla başlattığı bu yolculuk, bizi geleceğe taşıyan umudu daha da güçlendiriyor. Baharın sesiyle gelen 23 Nisan Küçükçekmece’mizde kutlamalarla adeta coşkuya dönüştü. Tüm çocuklarımızı birbirinden renkli etkinliklerimize bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek

Kutlamalar kapsamında Bilgi Evleri, Müzik Akademisi ve Gündüz Çocuk Bakımevleri’nde de birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Küçükçekmece Gölü kenarında gerçekleştirilen kutlama programına katılan yüzlerce çocuk, müzik dinletileri, yüz boyama, palyaço gösterisi, şiir dinletisi, bubble şov ve çocuk oyunları ile keyifli bir gün geçirdi. 23 Nisan kutlama programları müzik dinletisi ve halk danslarıyla 24-25-26 Nisan tarihlerinde saat 20.00 itibariyle ilçedeki kültür merkezlerinde devam edecek.