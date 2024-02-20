Akbank, uluslararası para transferlerine yeni nesil bir alternatif sunan Akbank Fast Uluslararası hizmetini müşterileriyle buluşturuyor. Bu hizmetle mobil uygulama üzerinden hızlı, şeffaf ve uygun fiyatlı uluslararası para transferi gerçekleştirileceği belirtildi.

Akbank, müşterilerine sunduğu kolay ve hızlı çözümlere bir yenisini ekleyerek Akbank Fast Uluslararası hizmetini başlattı. Yapılan açıklamaya göre, uluslararası para transferlerinde yeni bir alternatif olarak öne çıkan bu hizmet, banka müşterilerinin uluslararası para transferlerini hızlı ve uygun fiyatlı olarak gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

Dijitalleşmeyle artan mobilitenin para transferlerine de yansıtılmasının önemini vurgulayan Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Bankacılık sektörü, her geçen yıl dijitalleşerek kendini yenilemeye hızla devam ediyor. Bizler de banka olarak dijitalleşme stratejimizde müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her noktada yanlarında olmayı önceliklendiriyoruz. Bugün dünyanın diğer ucundaki sevdiklerimizle anında iletişim kurabildiğimiz gibi artık uluslararası para transferlerimizi de dilediğimiz zaman, kolaylıkla ve anında Akbank Mobil’den gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Akbank Mobil üzerinden kolayca erişilebilen bu yeni hizmet sayesinde Akbanklıların uluslararası para transferi işlemlerinde pek çok ayrıcalıktan yararlandığını belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, ise “Akbank Fast Uluslararası ile müşterilerimiz, 7 gün 24 saat transfer hizmetimizden yararlanabiliyor. Vadesiz hesaplarından yurt dışındaki diğer bankaların vadesiz hesaplarına, transfer yapacakları ülkenin döviz cinsinden kolayca ve anında para gönderebiliyorlar. Müşterilerimiz, işlem ücretlerini transfer esnasında görüntüleyebiliyor ve işlem sonrasında ayrıca bir muhabir banka ücreti yansıtılmadığı için daha uygun fiyatla işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Sunduğu hız, kolaylık ve uygun fiyat avantajlarıyla Akbank Fast Uluslararası, yeni nesil hizmetlerimizin müşterilerimize sunduğu değeri gözler önüne seriyor. Bu çözümlerimize yenilerini ekleyerek müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.