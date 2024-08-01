Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli turizm bölgelerinden olan Akçay’ın 3 kilometrelik grup yolunu 6 bin ton asfalt kullanarak yepyeni bir yüze kavuştu. Turizm bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar artık çok daha konforlu bir yolculuk yapacakSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlara kaliteli, modern ve hızlı ulaşım imkânı sunmak için şehrin 16 ilçesinde çalışıyor.

Büyükşehir BelediyesiYol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, asfalt sezonu açıldığı günden bu yana daha güçlü bir ulaşım ağını inşa etmek için 7 gün 24 saat gayretle çalışıyor.

Merkezdeki kritik güzergahların yenilenmesinin ardından kırsal bölgelere de ağırlık veren YOLBAK ekipleri, son olarak Sapanca Akçay’da yoğun bir mesai harcadı.

Şehrin turizm konusunda da önemli bir potansiyel taşıyan bölgesine ulaşan grup yolu, Büyükşehir dokunuşuyla yepyeni, güvenli ve konforlu bir güzergaha dönüştü.

İlçeye ve şehre ulaşımı sağlayan 3 bin metre uzunluğunda güzergaha, zemin düzeltme ve dolgu işlemlerinin ardından 6 bin ton asfaltla buluştu.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya’nın merkezinde ve 16 ilçesinde program dahilinde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz son olarak Sapanca Akçay Mahallesi’nin 3 bin metrelik güzergahını yenileyerek bölgenin ulaşım kalitesini maksimum seviyeye çıkardı” ifadeleri kullanıldı.