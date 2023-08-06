Akdeniz'de kaçak göçmen dramı devam ediyor. İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında biri 48 diğeri 42 kişiyi taşıyan bir göçmen teknesinin batması sonrasında 2 kişi öldü, 31 kişi kayıp. Yetkililer 57 kişinin kurtarıldığını söyledi. İtalyan basını, ölen göçmenlerin Fildişi Sahilli bir anne ve bir yaşında bir çocuk olduğunu bildirdi. Göçmenleri taşıyan teknelerin Tunus'un Safake kasabasından ayrıldığına inanılıyor. İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçen yılın aynı döneminde İtalya'ya yaklaşık 43 bin göçmen gelirken, bu yıl İtalya'ya yaklaşık 92 bin göçmen geldi.