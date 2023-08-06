Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 kişilik bir ailenin elektrikli bisiklete binerek trafiğe çıkması görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. İnegöl halkının alışık olduğu bu manzaranın sebep olabileceği kazalar, hatta olası ölüm ve yaralanma ihtimallerini akıllara getirdi. Tedbirsiz sürücü hem ailesinin hem kendisinin hem de trafiktekilerin hayatlarını tehlikeye attı. Bir vatandaş kamerasından kayda alınan görüntü bu tedbirsizlik hakkında tepkilere yol açtı. Trafiği bu şekilde daha tehlikeli hale getiren sürücüye yaptırım uygulanıp uygulanmadığı merak konusu.