Akenerji, Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarını nötrledi.

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Akenerji, 2030 yılı için belirlediği sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda somut bir adım daha attı. Şirket, sürdürülebilirlik konusundaki stratejik hedefleri kapsamında Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarını nötr hale getirdi.

“Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

Enerjinin karbondan arındırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerine dikkat çeken Akenerji Genel Müdür Yardımcısı Can Gülcan, “Sürdürülebilirlik, şirketimizin temel değerlerinden biridir ve iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde, son üç yıla ilişkin ulaşım kaynaklı emisyonlarımızı nötrleyerek gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz bağlamında önemli bir adım daha attık. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda hem sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu sayede sektördeki öncü rolümüzü pekiştirirken doğal kaynaklarımızı korumayı da sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Erzin Santrali’nin nötrlenen ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonları 2021, 2022, 2023 yılında toplam 187tCO2e (187 ton karbondioksit eşdeğeri) seviyesindeydi. Akenerji 2024 yılı Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda, sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030’da yüzde 50 azaltmayı planladığını açıklamıştı.