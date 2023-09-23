Gençlerin mahallerinde hizmet almasına, ders çalışıp kitap okumalarına imkân sağlayan ve bir sosyal tesis gibi işleve sahip ola Akıl Küpü Kütüphanelerinden şimdiye kadar yaklaşık 30 bin kişi hizmet aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Akıl Küpü Kütüphaneleri'nin gençleri mıknatıs gibi çektiğini vurgulayan Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye Yüzyılı projelerinin en önemlileri arasında gençlik ve eğitim projelerimiz yer alıyor. Özellikle butik projelerle mahallerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Hizmeti ayağa götürme anlayışı ile ihtiyaç olan mahallelerde Akıl Küpü Kütüphanesi yapıyoruz. Kütüphanelerimizin sayısı 12’yi buldu. Belediye olarak mahalle kültürünü ön plana çıkartacak, butik tesisler yapıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını mahallelerde karşılamaya çalışıyoruz. Kütüphanelerimizde özel okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine, kafeye kadar birçok imkânı gençlere sunuyoruz.

Sosyal tesis gibi hizmet veriyoruz. Gençlerimizin ailelerinin yakınında güvenli, temiz ortamlarda çalışmalarını sağlıyoruz. Gençlerimize kendi evlerinden rahat bir ortam sunarak onları önemsiyoruz. Amacımız merkezde yoğunluk oluşmasını önleyip herkesin kendi mahallesinde hizmet almasını sağlamak. Akıl Küplerimizi gençlerimiz ve aileleri çok sevdiler. Şimdiye kadar yaklaşık 30 bin kişi kütüphanelerimizden hizmet aldı. Belediye binamız, İldem, Köşk, TOKİ, Danışmetgazi, Selçuklu, Demokrasi Mahallesinde olmak üzere 7 kütüphanemiz aktif olarak çalışıyor. Kazım Karabekir ve Tınaztepe Mahallemizdeki kütüphanemiz ise yakında hizmet vermeye başlayacak. Belsin, Esentepe, Şirintepe Mahallemizde ise inşaatının yapımı devam ediyor. Yeni akıl küpleri yapmaya gençlerimiz sevindirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak gençlerin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için kütüphanelerin sayısını artırdıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, kütüphanelerin sabah erken vakitlerde açılıp, akşamda geç saatlere kadar açık kaldığını da