Bayraktar, Türkiye'nin ucuz, kesintisiz ve çevreci enerji sağlamak adına Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni devreye alacağını ve bunun Türkiye'nin 70 yıl sonra gerçekleştireceği bir başka hayali olduğunu ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, santralin inşası sürecindeki yüksek irade ve kararlılıkları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 30 binden fazla emekçinin gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, santralin ilk reaktörünün 2025 yılında devreye gireceğini, diğer üç reaktörün ise 2028 yılına kadar faaliyete alınacağını duyurdu. Bayraktar, bu önemli projeyi ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni etti.